Portó a második legnagyobb városa az országnak, a Duero folyó itt torkollik az Atlanti óceánba. Hajókiránduláson jártunk, aztán megnéztük a település főbb látványoságait, amiket meg is örökítettem. Ellátogattunk egy borospincébe, bepillanthattunk a teraszos földművelés rejtelmeibe is. Szép élményt jelentett Coimbra is, melynek egyeteme 1537-ben költözött a királyi palotába. Lenyűgözött a díszterem, a Szent Mihály-kápolna, a Kecske-torony, a 18. századi hatalmas könyvtár. Megragadott Nazaré is, a portugál Ezüstpart népszerű települése. A fenti városrészről csodáltuk az Atlanti óceán homokos strandját, a lentiről pedig a világítótótornyot és a mészkőből formálódott természeti képződményt, a hajót – részletezte Martos Katalin, aki középkategóriás gépével szinte minden pillanatot megörökített. Egyik kedves felvétele Portugália legnyugatibb kiszögellésénél készült: a híres, mit a hullámok által vájt hasadéknál, a Pokol szájánál esett az eső, fújt a szél, másutt már sütött a nap.

– A főváros, Lisszabon, amely a Tajo folyó partján fekszik, szintén lenyűgözött. Portugália tiszta ország, barátságos emberekkel. Szerencsések voltunk, mert az időjárás is kedvezett a fotózásnak. Napokra lebontva tároltam el a képeket, végül negyvenkettőt nagyíttattam ki. Különösen közel áll a szívemhez az atlanti óceáni naplementéről rögzített két pillanat is – tette hozzá a hobbifotós, aki hosszú évek óta a tárlat megnyitójával, gyerekkori barátnőjével, G. Pataki Máriával járja az országot és Európát.