Elek Tibor, a Körös Irodalmi Társaság elnöke, a Bárka főszerkesztője a folyóirat idei, legújabb, harmadik számával kapcsolatban kiemelte, még több kortárs Békés vármegyei szerző írásai találhatók benne, mint korábban.

A társaságnak – mely Békés vármegyei írókat, irodalombarátokat, a kortárs magyar irodalom iránt érdeklődő olvasókat tömörítő civil szervezet – két jelentősebb programja is volt a közelmúltban, mégpedig a költészet napja és a magyar próza napja alkalmából. Ezeken versek és prózai alkotások is születtek. Előbbinél Petőfi Sándor és mezőberényi barátja, unokatestvére Orlai Petrics Soma festőművész kapcsolata, művészete volt a téma 200. születésnapjuk alkalmából. A legjobb művek szerepelnek a legfrissebb Bárkában. A folyóirat idei harmadik számát a békéscsabai Lonovics Zoltán békéscsabai származású képzőművész munkáival illusztrálták, és egy tanulmány is szól róla.