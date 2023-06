A kiállításon többek között kiderül az, hogy a francia kártya csak a nevében francia, a magyar kártya pedig onnan kapta a nevét, hogy szerepel rajta többek között Tell Vilmos, azonban egy nagyobb kártyacsalád részét képezi. Emellett sokak számára újdonság lehet az is, hogy a magyar kártyán lévő tökök valójában nem is tökök.

– Nagyon izgalmas, hogy minden nemzet, minden népcsoport más-más kártyákat használt, más kártyajátékokat játszott – bár ezek sokszor nagyon közel álltak egymáshoz – árulta el Pádi Zoltán, hozzátéve, hogy a különböző kártyák a nemzetek között is elterjedtek.

A kiállításon a magyar és francia kártyán túl tarokk, illetve trappola kártyák is láthatók. A gyűjtő elárulta, utóbbiak ritkaságnak számítanak, hiszen már nem gyártják őket. Ráadásul, habár az Osztrák-Magyar Monarchiában használták, hazánkban csak gyártották ezeket a kártyákat, de nem játszottak vele.