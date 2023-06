– Előadást hallhattunk a határon túli könyvtári helyzet aktualitásairól, a mesterséges intelligencia (MI, AI) növekvő szerepéről, Petőfiről, a komáromi médiateremről, a „FussNeki” programról, szlovák-magyar-angol szakterminológiai szótárról, és elhangzott egy megható levél Kárpátaljáról – sorolta Lukoviczki Anna, aki a délutáni workshopokon is aktívan részt vett, A Könyvjelző olvasóklub értékközössége címmel tartott előadást, beszélgetést. Elsőként felelevenítette a hazai olvasókörök történetét, elmondta, hogy Békéscsabán is működött olvasókör, az egykori Békéscsabai Casino, ahol aktív klubélet segítette a szellemi fejlődést, a reformeszmék terjedését. A klubban felpezsdült a közösségi élet, hangulatos mulatozások, beszélgetések, felolvasások zajlottak. Hozzátette, a Könyvjelző olvasóklub, melynek foglalkozásvezetője, 2018-óta működik a Békés Megyei Könyvtárban, életre hívását személyes elkötelezettség, érdeklődés inspirálta, és anyagilag egy EFOP-os pályázat segítette. Zárt csoportban működik, saját alapszabállyal, állandó tagok részvételével, akik havonta találkoznak és közösen megbeszélik olvasmányélményeiket.

– A találkozókat önismereti játékokkal, sporttal (ping-pong, kerékpár), társasjátékokkal, az olvasmányokhoz kötődő feladatokkal és ételekkel is színesítjük. Alkalomszerűen vendégeket is hívunk; többször járt már nálunk a békéscsabai írónő, Bauer Barbara és vendégül láttuk Jeanne Marie Wenckheim Dickens grófnőt is, Charles Dickens A Karácsonyi ének című könyve kapcsán. Az olvasóklubunkhoz egy alkalommal online kapcsolódott Lipovszky Csenge illatesztéta Süskind A parfüm című regénye kapcsán – sorolta Lukoviczki Anna, hozzáfűzve, hogy olvasmányaik kiválasztásakor elsősorban a hazai, kortárs regényírókat – Sütő András, Wass Albert, Szerb Antal, Grecsó Krisztián, Háy János, Süskind, Vámos Miklós, Herczeg Ferenc – célozzák meg, és fontos szempont az online hozzáférés is. A csongrádi találkozón elhangzott, a könyvek és olvasás által az olvasóklubban biblioterápiás munka zajlik.

– A könyvekről történő lélekemelő beszélgetések során hétköznapi segítséget kapunk önmagunk és a bennünket körülvevő világ megismeréséhez, megértéséhez. A klub egyben értékközösségként is működik, a mikroközösség erejével, egymást segítve. A csongrádi előadásomon szót ejtettem az integrálszemléletről is, melynek alapítója Ken Wilber, amerikai író, filozófus, pszichológus, hazai jeles képviselője pedig Gánti Bence. A nézet vallja a magasabb emberi képesség lehetőségét, a humán potenciál (emberi együttérzés, kreativitás, autonómia, önkifejezés) jobb kihasználását, élmények lehetőségét a fejlődés érdekében – sorolta Lukoviczki Anna.