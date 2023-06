– Az elismerést a Jászai Mari-díjas Felkai Esztertől, a színház örökös tagjától vette át. Milyen érzés volt ez? Számított rá?

– Egyáltalán nem számítottam rá és nagyon ledöbbentem. Akik körülöttem voltak, szerintem ezt pontosan látták. Még mindig keresem a szavakat és a gondolatokat, kicsit zavarban is vagyok. Nagyon hálás vagyok, mert ez egy eszméletlenül megtisztelő dolog. Nem is gondoltam rá, hogy ezt megkaphatom. Azt tudtam, hogy két produkcióban engem jelöltek erre a díjra, ami már önmagában egy hatalmas dolog. Hiszen azt mondja egy rendező, hogy abban a darabban szerinte te vagy az, aki ezt megérdemelné. És egy-egy adott darabban van, hogy húszan is vagyunk – vagy annál is többen. Tehát nagyon boldog voltam, úgy éreztem, jó úton haladok és jól dolgozom, ha jelöltek. Pedig még tippjeim is voltak, hogy idén ki vagy kik fogják nyerni. De hogy az én nevem hangzik el, azt egyáltalán nem vártam.

– Színészként gondolom a közönség visszajelzése, tapsa az, ami a legfontosabb. De mit jelent egy-egy, főleg ilyen rangos díj vagy elismerés?

– Ez egy nagyon rangos díj. Amikor a szüleimnek elmeséltem, hogy ez igazából mit is jelent, bennem is akkor tudatosult igazán, hogy ez mekkora felelősség. Szerintem a díjak felelősségek. Onnantól kezdve, hogy azt mondják, hogy te érdemes vagy valamire, akkor azt utána a következő 10-20 évben be is kell bizonyítani. Legalábbis bennem azonnal ez fogalmazódott meg. Eddig is így gondolkodtam erről a pályáról, de ezek után meg méginkább szeretném munkával megköszönni azt, hogy ezt a díjat idén én kaptam. A nézői visszajelzések nagyon fontosak, hiszen nekik, értük játszunk. De mindemellett azoknak az elismerése is az, akikkel együtt dolgozom.