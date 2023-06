Dr. Görgényi Ernő kiemelte, immáron tizedik alkalommal szervezik meg az eseményt.

– A pandémia idején sajnos nem tudtuk megtartani a programot. Szabó Károly önkormányzati képviselő ugyanakkor nagyon elkötelezett a rendezvény mellett, és kezdeményezte, hogy ismét szervezzük meg a Gyulavári Kastélynapokat – fogalmazott dr. Görgényi Ernő. Mint elmondta, fontos közösségi eseményről van szó, amely olyan programokat kínál, amelyek szórakoztatnak és erősítik az emberi kapcsolatokat. A szórakoztató események mellett lesz főzőverseny és labdarúgótorna is. A rendezvénysorozat kapcsolódik Gyulavári tradícióihoz, amelyre Gyula teljes területéről és más településről is várják az érdeklődőket.

Szabó Károly és dr. Görgényi Ernő ismertette a programokat.

Szabó Károly elmondta, Gyulavári 1977. április 1-ig önálló településként működik, és addig a hasonló rendezvényeket augusztus 20-ig tartották. 2010-ig azonban nem voltak hasonló programok, akkor egy maroknyi csapattal felélesztették a hagyományokat, amiben főzőverseny, sportnap, kispályás focitorna egyaránt helyet kapott.

A részletekről Szabó Károly kifejtette, a hagyományos főzőversenyt idén is szombaton tartják majd, várhatóan 60-65 csapat részvételével. A zsűri elnöke a szokásoknak megfelelően Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, illetve az értékelést a megyei culinary team is segíti. Az állandó programok között kézműves foglalkozások és játszóház is szerepel. Számos helyi művész lép majd fel, szombaton délután és este a Chained, a Pernahajder Campbell, Nova Brigitta és táncosai, majd retro diszkót tart Dj Ravasz és Dj Széplucky. Vasárnap délután az Élővíz zenekar ad népzenei koncertet, majd 18 órakor Jaffa koncert lesz. Szabó Károly kiemelte, vasárnap 21 órakor Hevesi Tamás ad koncertet, végül tűzijáték lesz.