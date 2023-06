– Múlt héten pénteken volt a FitDance Center Évzáró Gálája. Hogyan zajlott az esemény, hány fellépő volt, és milyen produkciókat adtak elő a táncosok?

– Egyesületünk 2003 januárjában alakult meg, ezért is fontos számunkra az idei év, hiszen most töltöttük a 20. évünket. A gálán az elmúlt két évtized sikereit és emlékeit idéztük föl, illetve megünnepeltük a jelenleg feltörekvő kis versenyzőinket, mostani táncosainkat. Közel 150 fellépőnk volt és tulajdonképpen a showtáncon keresztül a divattánc koreográfiákon át egy – ahogy Dombóvári Vanda is fogalmazott – nagyon eklektikus műsoranyagot állítottunk össze. Ami még csodálatos volt, hogy az estét megtisztelte jelenlétével Gubik Petra, a Sztárban Sztár idei győztese, a műsorunkat pedig Dombóvári Vanda és Köllő Babett vezette.

– Amikor megalakult a FitDance Center mi volt a célkitűzés?

– Azért lettünk fitdance, mert fitness versenyzőink és táncosaink is voltak, így adta magát a név. Időközben viszont a fitnessnek „elengedtem a kezét”, hogy így fogalmazzak, és csak a táncra koncentráltam, és tulajdonképpen ezek az egyesületi keretek biztosították azt, hogy a saját elképzeléseim szerint nevelgethessem és versenyeztethessem a tanítványaimat.

– Jelenleg hányan táncolnak a FitDance Center keretein belül?

– Közel 150-en járnak a tánciskolába és reméljük, hogy ez a létszám szeptembertől bővülni fog... Számunkra nagyon fontos, hogy akik hozzánk járnak, családban érezzék magukat, találjanak egy olyan közösséget, ahol szorongás nélkül, boldogan kiteljesednek, edzenek és persze ismeretekkel is gazdagodnak a tánctechnika elsajítátítása közben.

– Rendszeresen járnak versenyezni, fellépni, erről mit lehet tudni?

– Nagyon aktuális a kérdés, hiszen vasárnap jöttünk haza hajnalban Szigetszentmiklósról egy versenyről. Fantasztikus eredményeket értünk el, szinte minden kategóriában, ahol indultunk dobogóra álltunk. Ahogy hirtelen visszaemlékszem, két aranyat, két ezüstöt és három bronzérmet hoztunk el, illetve lett egy negyedik helyünk is. A Covid óta nem voltunk versenyen, illetve a járvány alatt csak online megmérettetéseken indultunk, tavaly pedig csupán egy versenyen vettünk részt. Ez volt a nagy visszatérés, ami úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, hiszen egy nemzetközi versenyen tudtuk megmérettetni magunkat számtalan induló között.

– Hogyan kell elképzelni a próbákat? Milyen gyakorisággal kell edzeni ahhoz, hogy tényleg eredményeket tudjon valaki elérni?

– Igyekszünk alkalmazkodni a szülők, illetve a gyerekek elfoglalt napirendjéhez. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek csak heti egyszer másfél órája van a rengeteg iskolai, illetve iskola utáni elfoglaltsága mellett, hogy táncot tanuljon, akkor ők egyszer látogatják az órákat. Azok, akik komolyabban gondolják, vagy sportként illesztik a napirendjükbe a táncot, számukra van lehetőség arra, hogy heti kétszer másfél órában, vagy kétszer hatvan percben jöjjön hozzánk.

– Mik a tapasztalatai, mekkora az érdeklődés a tánc iránt? Melyik a gyakoribb: az, hogy valaki versenyszinten táncol, vagy hobbiszinten? Ez mitől függ?

– Jó a kérdés. Általában minden gyerkőc, aki beillatkozik, kacérkodik a versenyzés gondolatával. Nagyon kevesen vannak, akik csak hobbiszinten szeretnének táncolni, de természetesen erre is van lehetőség. Ez mindig személyfüggő, a gyermek és a család döntése. A versenyzés semmiképpen nem lehet kényszer. Mi igyekszünk lehetőséget biztosítani, hogy aki úgy érzi, hogy bizonyítani szeretne a versenyszínpadokon, az megkapja erre a lehetőséget.