A megnyitón elhangzott, a galériát működtető alapítványt Luzsicza Lajos kezdeményezésére 1994-ben hozták létre. Az intézmény Dunaszerdahely egyik legpatinásabb épületében, a Vermes Ferenc főszolgabíró által 1904 és 1909 között építtetett villában található. Időszakos kiállításokat szervez magyar képzőművészek alkotásaiból, emellett gyűjteményét rendszeres időközönként bemutatja.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, örömteli, hogy a Békéstáji Művészeti Egyesület a határon kívüli magyar művészeti intézményekkel is jó kapcsolatot ápol, tart fenn. Ennek része a mostani tárlat is, ahova számos kortárs művész alkotását hozták el, hogy láthassa a Csabagyöngyében a közönség. Az alpolgármester hozzátette, a dunaszerdahelyi galéria gyűjteményében olyan, Békéscsabához is ezer szállal kötődő művészek alkotásai találhatók – a teljesség igénye nélkül –, mint Schéner Mihály, Ezüst György, Bohus Zoltán, Fajó János, Gubis Mihály, Széri-Varga Géza és Baji Miklós Zoltán.

Varga Tamásés dr. Cs Tóth János

Cs. Tóth János művészeti író, a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria kurátora kiemelte, az eltelt közel 30 év azt bizonyítja, hogy a Magyar Kortárs Galéria a vele szemben támasztott magas elvárásoknak is megfelelt, pedig verseny van a gyűjtemények között, mindenki értékes, rangos, gyakran művészettörténet jelentőségű alkotással akarja gyarapítani a saját kollekcióját.

– A különféle pénzintézetek gyűjtési erejével a Galéria nem tud versenyezni, de a ’90-es évek végétől zajló művésztelepek folyamatosan gazdagítják a kollekciót – emelte ki Cs. Tóth János. – A Galéria esetében a nemzeti, szellemi vagyon növeléséről van szó. Különös tapasztalni, hogy a magyar kortárs alkotók művei lassan-lassan klasszikussá válnak. Gondolok a kezdeti években összeállt anyagra. Egyrészt befutott, díjazott képzőművészek lettek az akkori alkotókból, másrészt lezárultak életművek, az élők sorából távozók esetében. A műalkotások igazi együttessé válva gyarapítják a Magyar Kortárs Galéria anyagát és a nemzet szellemi kincsét.

A kurátor kitért arra, a műveket szemlélve megállapíthatjuk, a gyűjtemény kialakítása, az egyes alkotások beválasztása a kvalitás, a művészettörténeti érték alapján történt. Nem elhanyagolható szempont, hogy rendszeresen láthatóvá téve a műveket, lehetőség nyílik a különböző generációk ízlését, művészettörténeti tájékozottságát formálni.

A kiállítás augusztus 5-éig tekinthető meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nyitvatartási idejében.