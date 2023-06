Július 2-áig tekinthető meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban a Pesttől Aradig, eufóriából letargiába című kiállítás. Forrainé Kovács Márta, mielőtt a Balassi tagjait végigkalauzolta tárlaton, elmondta, nagyon sokan kértek már szakmai tárlatvezetést. Örömteli, hogy iskolák a múzeumban, a kiállítás kapcsán vettek részt rendhagyót történelemórán, nemcsak Békéscsabáról, hanem a vármegye több településéről is.

– A tárlaton 122 tárgyat mutatunk be, melyek a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, az Aradi Múzeum Komplexumból és a szombathelyi Savaria Múzeumból származnak – hangsúlyozta a történész. – Köztük magángyűjtők értékes tárgyai is színesítik a kiállítást, ezek Mayerhoffer Miklóstól, Trényi Pétertől és Nagy Józseftől érkeztek. A Békés Vármegyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület jóvoltából katonaiöltözet-, valamint az előtérben ágyúmásolat is látható.