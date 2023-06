Bozsó János Munkácsy-díjas festőművész, múzeumalapító 28 alkotását mutatja be a Kohán Képtár csütörtökön nyíló új időszaki kiállítása. Az 1922 decemberében született alkotó a népművészeti tárgyak gyűjtőjeként fordult az alföldi festészet felé, amely kolorisztikus irányzatának volt elismert képviselője.

Bozsó János a piacokon talált népművészeti, néprajzi tárgyakról festett csendéleteket, így próbálta megmenteni a tárgyak motívumkincseit. Érdeklődése a külföldi műtárgykereskedők megjelenését követően fordult gyűjtésbe; meggyőződése volt, hogy ezeket a tárgyakat itthon kell tartani. Idővel aztán iparművészeti tárgyakat is elkezdett gyűjteni. Az 1979-ben megnyílt Bozsó Gyűjtemény nemcsak a három évvel korábban Kecskemét városnak ajándékozott alkotásait tartalmazza, azok mellett a festőművész néprajzi és iparművészeti gyűjteménye is gazdagítja. Ennek megfelelően két érdekes műtárgyat is megtekinthetnek majd a gyulai kiállítás vendégei: egy ülőgarnitúrát Ferenczy Ida hagyatékából és egy parasztbútort. (Az ülőgarnitúra különlegességét az adja, hogy Ferenczy Ida annak az Erzsébet királynénak volt a bizalmasa és felolvasónője, akiről az Almásy-kastélyban szeptember végéig tekinthető meg egy, a Gödöllői Királyi Kastéllyal közösen megalkotott kiállítás.)

A Bozsó Gyűjtemény tárlata – amely tehát elsősorban Bozsó János festményeit mutatja be, azok mellett azonban a képzőművész gyűjteményi hagyatékából egy főúri ülőbútor és egy parasztbútor is érkezik Gyulára – csütörtökön nyílik a Kohán Képtárban. Az eseményen köszöntőt mond Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere. A tárlatot Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke nyitja meg. Bozsó János Munkácsy-díjas festőművész kiállítása szeptember 3-ig látogatható.