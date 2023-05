– A kultúra egy folyamatosan változó entitás, amit maguk az emberek színesítenek, popzenészként Petőfi költeményeiben mi is sokféle hangot „hallottunk meg”. A darab kettőssége egyúttal a szépsége is. Az egyik oldalon ott a költő, a másikon sok-sok magyar előadó, együttesen tárjuk fel, mennyiféle gondolat, aktualitás rejlik a versekben. Ha Petőfi most, születése után kétszáz évvel itt lenne velünk, azt hiszem tetszene neki, amit hallana – emelte ki.