A baráti társaság dalolni szerető emberek kis közössége – ez tartja össze őket, a Csanádapácai Dalkört immáron 15 éve. Vezetőjük Deák János harmonikás. Citerán játszik Szabó Gábor, szaxofonon Vigyikán Mihály. Jelenleg 17 aktív tagjuk van. A legidősebb alapítóta Pacsika Pálné 92 éves lesz. Ő már nem jár találkozókra, de Pusztaföldváron rendszeresen meglátogatják a tagok, olyankor szívesen énekel velük. A napokban is bekopogtak hozzá és megköszönték a dalkörben végzett munkáját.

Az apácai dalkör legidősebb tagja a földvári Pacsika Pálné. Otthonában köszöntötték. Forrás: Facebook

Megtudtuk, a dalkör egy baráti társaság. Csanádapácai, mezőkovácsházi, gábortelepi, pusztaottlakai tag is van közöttük. Sokat gyakorolnak, mire kiállnak a színpadra egy-egy produkcióval. A községi rendezvények résztvevői, az idősek otthonát havonta látogatják műsorukkal. Nemcsak népdalt, hanem katona- és mulatós dalokat, operettet, hazafias dalokat is szívesen éneknek. Rendszeres fellépői a környék kulturális rendezvényeinek.

A szombati nap különleges volt, hiszen 15 évesek lettek és hatodik alkalommal rendezték meg a találkozót. Az elmúlt 15 évről készítettek egy mini kiállítást is a rendezvény idejére. A hozzájuk érkező dalos közösségek pedig a színpadon szórakoztatták egymást, a megjelenteket műsoraikkal.