A fürdővárosi Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője elmondta, a negyven éve elkészült tárlat, illetve az ingatlan felújítása egyaránt nagyon időszerűvé vált, ugyanakkor a munkálatok után is megmarad a Ladics ház varázsa, a több generáción keresztül összegyűlt értékek továbbra is láthatóak lesznek. Az épületrekonstrukció során az ingatlan új héjazatot kap, és a szobák díszítő festését is javítani fogják.

A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként. A házba dr. Ladics György jogász feleségével ifjú házasként költözött, majd utódai itt éltek a múzeummá alakításig. A hagyományőrző családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek s a szellemi életükről tanúskodó emlékek. A város az épület és a gyűjtemény felvásárlása után a házban múzeumot hozott létre. A hagyaték a maga nemében egyedülálló történeti forrása és dokumentuma a vidéki polgárság életének a dualizmus kori és a két világháború közötti Magyarországon.

Cseresznyés János történésznek Illés Endre technikai munkatárs segített a Ladics házban lévő holmik becsomagolásánál

Fotó: Für Henrik

Liska András kifejtette, a fejlesztést követően a kiállítás olyan helyiségekkel bővül, amelyek eddig nem voltak látogathatók. Így a konyha, a fürdőszoba és az éléskamra is megtekinthető lesz eredeti tárgyakkal, illetve a gyulai kiállítóhelyeken megszokott interaktív elemek teszik majd még élményszerűbbé a tárlatot, ahogy a látogatóvezető rendszer is erősíteni fogja a kiállítást.

A Ladics házban több mint száz bútor és több mint ezer műtárgy, különleges dokumentum, könyv található. A tárgyakat legnagyobb nagy körültekintéssel csomagolják, hiszen azok a kiállítás részeként és egyedileg is különleges értékkel bírnak. Az épület rekonstrukciója alatt megtörténik majd bútorok, egyes műtárgyak restaurálása is.

Liska András szólt arról, hogy eközben a kiállítás előkészítését is megkezdik, illetve egy látogató vezető rendszer létrehozásán is dolgoznak. Az építészeti rekonstrukció várhatóan év végére fejeződik be.