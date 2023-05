A kiállítást Mácsai Sándor, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke nyitotta meg, aki rögtön egy történettel kezdett arról, hogyan ismerkedett meg a műgyűjtővel. Mint mesélte, amikor egy kis házat rendeztek be az akkori sörfesztiválra, akkor ellopták onnan a nagyapja százéves padját. Ekkor mutatták őt be Mester Gábornak, aki segített megoldani ezt a problémát. Azóta is töretlen a barátságuk, a műgyűjtő pedig rendes tagja a kulturális körnek is.

– Budapesten is áll egy olyan ház, mint ami most az Evangélikus Nagytemplom mögött, ennek a berendezését is Mester Gábor szállította velünk közreműködve. Ezt legalább már két-háromszázezer ember látta, hiszen minden évben húszezer nézője van azoknak a rendezvényeknek, ahol ez a kis házikó áll, és ami Békéscsaba jó hírét viszi a fővárosban – említette meg a másik közös pontot.

A kiállítást Mácsai Sándor, a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke nyitotta meg /Fotó: Für Henrik/

Mácsai Sándor azt is elmondta, Mester Gábornak rendkívüli gyűjteménye van, számára minden kiállítás külön élmény. A mostani válogatásnak a „Fény világa” alcímet adta, hiszen, ahogy fogalmazott, a fény minden szempontból jelentős velejárója az emberiség történetének, nélküle nincsen élet.

– Gyakorlatilag már az ősember idejében megjelent a fény a tűz kapcsán, a félelem miatt, másrészt pedig, ahogy a Biblia is mondja, „Világosság legyen itt”. A fényhez kapcsolódó történetek mind fejlődést mutatnak be nekünk. Hogy egy másik közhellyel éljek, semmi sem örök, csak a változás maga. Ez a fajta változás is nyomon követhető Mester Gábor kiállításán – fogalmazott, rámutatva, hogy a tárlaton megjelenik a legősibb világítóeszköz is és különböző gyertyák szintén láthatók. Mindemellett helyet kaptak újabb, mai kort idéző eszközök is, melyekből napjaink lámpái alakultak ki.

Mácsai Sándor felhívta a figyelmet, hogy a kiállításon sok meglepetést is találhatnak a látogatók, így például megtudhatják, honnan ered az a kifejezés, hogy „a körmére ég a munka” vagy mi célt szolgált a szoptató lámpa.