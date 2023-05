Beol podcast 1 órája

Ismét könyvbörze lesz Békéscsabán – a Beol podcast vendége Garay Éva

Szombaton rendezik meg a III. Csabai Könyvbörzét, vagyis használt könyvek vásárát 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtár épületében és – jó idő esetén – a környező utcákban. A vásáron szakkönyvek, szépirodalmi művek, képregények és gyermekkönyvek is megtalálhatók lesznek, emellett pedig kézműves foglalkozással is készülnek a kisebbeknek. A rendezvényhez egy adománygyűjtés is kapcsolódik. A programról Garay Éva ötletgazdával beszélgetett Gyemendi Réka újságíró.

Gy. R. Gy. R.

Garay Éva elmondta, tavaly májusban rendezték meg az első könyvbrözét, egy alulról induló kezdeményezésként. Ennek a sikerén felbuzdulva megismételték az eseményt tavaly októberben is. Mivel mind az árusok, mind pedig Békéscsaba lakossága igényli a könyvvásárt, így természetes volt, hogy idén májusban, immár harmadik alkalommal is megrendezik az eseményt. – Szoktuk mondani, hogy ha az ember valamilyen programot már háromszor megszervez, akkor az már hagyományteremtő céllal történik. Reméljük, hogy mi is hagyományt teremtünk és minden évben kétszer lehet könyvbörze Békéscsabán, tavasszal és ősszel – fejezte ki reményeit Garay Éva. Május 20-án, szombaton 14-18 óráig várják az érdeklődőket az árusok a Békés Megyei Könyvtár épületében, jó idő esetén pedig az épület mellé, illetve a környező utcákba is kitelepülnek majd az asztalokkal. Idén negyven árus portékáiból lehet válogatni, akik kínálatában megtalálhatók lesznek a szépirodalmi művek, a képregények, mesekönyvek vagy idegennyelvi kiadványok is. Garay Éva kiemelte, olyan árusok jelentkezését várták, akiknek van olyan használt, de jó állapotú, olvasható, nem szakadt vagy összerajzolt könyve, ami valakinek még örömöt okozhat. Hozzátette, árazás tekintetében mindig meghatároznak egy limitet, így igen kedvező értékben lehet hozzájutni a kiválasztott kötethez. Sőt, mindig sok olyan árus van, akinél ingyen elvihető példányok is megtalálhatók. A szervező elmondta, az esemény lényege, hogy könyvek cseréljenek gazdát. – Mi szoktuk szorgalmazni a könyv csere-bere lehetőségét is. Az elsődleges célunk, hogy ne felejtsük el a könyveket és minél inkább forogjanak ezek a kiadványok. Hogy ne a szeméttelepen, vagy a kályhában végezzék ezek a művek, hanem a könyvben rejlő emberek, történetek, kalandok, mesék tovább tudjanak szárnyalni – fogalmazott. A rendezvény egy adománygyűjtéssel is összefügg. Takács Fannit, a hétéves békéscsabai kislányt Szegeden leukémiával kezelik, rajta szeretnének segíteni egy kupakgyűjtéssel. Továbbá, ahogy elhangzott, a szervezők régóta szeretnének támogatni olyan induló és kezdő szervezeteket, egy olyan közösségi alapítványt, ami helyi ügyekkel, helyi közösségekkel foglalkozik. Ezért a III. Csabai Könyvbörzén egy közösségi alapítvány alapító tőkéjére is gyűjtenek. Az alapítvány kuratóriuma sütivásárral készül. – Egy jó könyv és egy süti mellett a kilátogatók beszélgethetnek például arról, hogy milyen is itt Békéscsabán és mitől lenne még jobb – ismertette a szervező.



Ezek is érdekelhetik