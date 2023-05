Beol podcast 39 perce

Ismét könyvbörze lesz Békéscsabán – a Beol podcast vendége Garay Éva

Szombaton rendezik meg a III. Csabai Könyvbörzét, vagyis használt könyvek vásárát 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtár épületében és – jó idő esetén – a környező utcákban. A vásáron szakkönyvek, szépirodalmi művek, képregények és gyermekkönyvek is megtalálhatók lesznek, emellett pedig kézműves foglalkozással is készülnek a kisebbeknek. A rendezvényhez egy adománygyűjtés is kapcsolódik. A programról Garay Éva ötletgazdával beszélgetett Gyemendi Réka újságíró.

Gy. R. Gy. R.

