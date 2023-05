Letitia Blacklock szerepében Kovács Edit Jászai Mari-díjas színművészt láthatják, Craddock detektívfelügyelőt Csomós Lajos Jászai Mari-díjas színművész alakítja. Az előadás díszleteit Egyed Zoltán, jelmezeit Kiss Kata jegyzi majd.

A történet szerint az idilli, álmos angol falucska lakói minden nap megkapják a helyi újságot is jellegzetes angol reggelijükhöz. Egy napon azonban a ham and eggs és a véres vese mellé szokatlan újsághír társul: mindenkit meghívnak október 29. estéjére, a Little Paddocksba, egy gyilkosság nyilvános elkövetésére. Vajon mit jelent mindez? Baljós hangulatú fenyegetést? Egy kis borzongással fűszerezett vacsorát? A népszerű „Ki a gyilkos?" társasjátékot?

A megjelölt napon mindenesetre szinte az egész falu jelen van Little Paddocksban, sőt, a gyilkosság is megtörténik, sőt, magát a feltételezett elkövetőt találják agyonlőve a helyszínen. Ám a rejtélyek ezzel épp csak elkezdődnek, és Miss Marple, az amatőr detektívek gyöngye máris nekiláthat, hogy kiderítse, mi történt. Véletlen baleset? Öngyilkosság? Esetleg egy, a messzi múltba vezető gyilkosságsorozatról van szó? A kérdések sokáig megválaszolatlanok maradnak, és az izgalmasan feszített történet az utolsó pillanatban is képes meglepetéssel szolgálni...

A további szerepekben feltűnik Fehér Tímea, Komáromi Anett, Tarsoly Krisztina, Nagy Erika, Földesi Ágnes Villő, Papp Barbara, Veselényi Orsolya, Beszterczey Attila, Laszkó Viktor, Puskás Dániel és Berndt Richárd.

A teátrum a Gyilkosság meghirdetve bemutatóját őszre tervezi.