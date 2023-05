Szabó Nikolett, a tankerületi központ munkatársa elmondta: a finálét előzetes fordulók is megelőzték. Az elsőben a diákok a saját településük vonatkozásában egy nem élő személy díszpolgári címmel való kitüntetésére tettek javaslatot. Emellett kiválasztottak egy jellegzetes épületet vagy településrészt, és azt bemutatták mostani formájában, valamint úgy is, hogy szerintük miként nézne ki száz év múlva: volt, hogy a gyerekek rajzoltak, de digitális technikákat is bevetettek. Továbbá megrajzolták településük térképét, és azon feltüntették a nevezetességeket, amelyeket bemutatnának. A második fordulóban egy tesztet töltöttek ki, amelyen többek között szóba került a 200 éve született Petőfi Sándor, illetve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc is.

A pénteki fináléba az előzetes fordulók alapján a legjobb tíz gárda jutott be: Békéscsabáról a Petőfi és a Jankay, Orosházáról a Táncsics, Mezőkovácsházáról a Hunyadi csapata, továbbá a békéssámsoni, a csabacsűdi, a csorvási, a kondorosi, a magyarbánhegyesi, a mezőhegyesi általános iskola egylete. A döntőben egy pár perces prezentáció keretében bemutatták, hogy kit és miért terjesztettek fel díszpolgári címre, valamint azt is, hogy most és száz év múlva miként néz, nézne ki a településük jellegzetes épülete, településrésze. Emellett tárlatvezetéssel megtekintették a Munkácsy Mihály Múzeumban a Pesttől Aradig, eufóriából – letargiába című kiállítást, a 1848/49-es tárlat alapján tesztet töltöttek ki.

A zsűri tagjai szerint a gyerekek szeretettel beszéltek szülőtelepülésükről. Kiemelték a tartalmakat, és azt, hogy sok pedagógust terjesztettek fel a verseny keretében díszpolgári címre, ami azt jelenti, hogy a diákok felnéznek a tanárokra. Úgy vélik, minél több gyermeknek kellene megismernie települése múltját, mert akkor lesz jövője.

Fotó: Für Henrik

A versenyen első lett a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola, második a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium, harmadik pedig a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium csapata. Azaz a vándorserleg visszakerült, mivel tavaly is a békéscsabai intézmény tanulói nyertek.