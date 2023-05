A megnyitón elsőként Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára mondott ünnepi beszédet.

– Békéscsaba ma visszakapja színes múltjának újabb darabját. Ezt a csodálatosan felújított épületet a szovjetek egykor olajtárolónak és töltőállomásnak használták, így ez a nap arról is szól, hogy bennünket nem lehet végleg megfosztani múltunktól, értékeinktől, hagyományainktól, mert szívós türelemmel kivárjuk a jobb időket – mondta el az államtitkár.

Závogyán Magdolna azt is kiemelte, Magyarország legkorszerűbb bábszínházi műhelye jött létre, amely kényelmes, és a legmagasabb technikai elvárásoknak megfelelő otthona lesz az egyik legősibb művészeti ágnak.

– A bábművészet pedagógiai és közösségformáló jelentőséggel bír, olyan értéket hordoz és közvetít, melyeken keresztül remekül lehetséges a korai identitásformálás. A bábművész az élettelenből varázsol élőt, a mozdulatlanból gesztusokat, hangot, dallamot és jellemet – fogalmazott. Végül kitért arra, hogy a békéscsabai Munkácsy-negyed fejlesztése, amelynek keretében a Napsugár Bábszínház épülete elkészült, zsinórmértékül szolgálhat minden városnak és vármegyének.

Závogyán Magdolna: Magyarország legkorszerűbb bábszínházi műhelye jött létre.

Fotó: Lehoczky Péter

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, május 26-a kiemelt nap lesz Békéscsaba történetében. A városvezető felidézte, a beruházás szinte az utolsó pillanatban mentette meg a rendkívül rossz állapotban lévő Ursziny-Beliczey-kúriát.

– A bábszínház összesen 1700 négyzetméteren működhet, ebből ezer a megújult klasszicista kúriában, hétszáz négyzetméter pedig az új, modern épületben található. A kormány 100 százalékban támogatta a projektet, amely igazi családbarát beruházás – mondta.

Mint fogalmazott, az élet is bebizonyította, hogy a bábjátszásnak nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van, a Napsugár Bábszínház pedig Magyarország egyik legkiválóbb társulataként az elmúlt időszakban, ahogy mondta, a nehéz időkben is megmutatta, hogy komoly érdeklődés mutatkozik iránta az egész vármegyében és azon kívül is. Hozzátette, a bábszínházunkat nem csak Magyarországon ismerik, hanem külföldön is nagyra becsülik.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke ünnepi beszédében felidézte Lenkefi Konrád alakját, aki a békéscsabai bábtársulat első vezetője volt és évtizedeken át tartotta a tüzet a helyi bábjátszásban, és 55 évvel ezelőtt a helyi nemzetközi bábfesztivált is megalapította. Hozzátette: a társulat már fia, Zoltán vezetésével lett 2005-ben hivatásos.

Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója úgy fogalmazott, a beruházás a 74 évre visszatekintő helyi bábjátszás jelentős állomása, ahol a hagyomány és az innováció találkozott. Megjegyezte, új otthonuk három játszóhelyes, 21. századi művészeti komplexum műhelyekkel és közösségi terekkel.