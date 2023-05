– Először is arra kérlek, hogy mutasd be a SEK Music Group nevezetű formációt! Mikor indultatok és milyen céllal, mit lehet rólatok tudni?

– 2021-ben Nemes Attila indított egy Digit zeneszerző foglalkozást, ott látta meg többekben a lehetőséget arra, hogy közösen elkezdjenek dolgozni valamin. Én ekkor még nem jártam az egyetemre, ugyanis ez egy egyetemi zenei formáció. Nem zenekar, mivel nagyon sokféle felállásban zenélünk. Tehát így jött lére a HÖK segítségével ez a zenei társulás, ez egy teljes mértékben hallgatói kezdeményezésre létrejött projekt, az egyetem tulajdonképpen a nevét adja. Én 2022 őszén csatlakoztam a csapathoz. Főként feldolgozásokat, más előadók dalait játsszuk, de nemrég jelent meg az első saját dalunk Holtpont címmel.

– Milyen műfajban zenéltek és kikből áll a formáció? Említetted, hogy mindannyian az egyetem tanulói vagytok.

– Az egyetemen zenei képzést a zenepedagógia tanszéken lehet kapni, ahol ének-zene tanárnak lehet tanulni. De nagyon érdekes, hogy egyikőnk sem ezen a szakon van a csapatból, mindenki mást tanul. Mivel mindenki többféle módon vesz részt a formációban, így a műfajt sem igazán lehet meghatározni.

A Holtpont című dalunk a poposabb műfajt képviseli, de hamarosan publikálunk még két számot, ebből az egyik például metál, tehát nagyon színes palettán zenélünk. Mindenkinek megvan a saját kis zenei világa – az én szívem személy szerint a jazz felé húz – és szerencsére lehetőség van arra, hogy mindenki megmutatkozzon.

– Említetted, hogy senki sem a zenei tanszéken tanul, de gondolom mindenkinek van valamilyen zenei előélete, igaz?

– Így van, mindenki, aki bekerült a csapatba valamilyen korábbi zeneiskolai tanulmánnyal rendelkezik. De nincs kritérium, folyamatosan várjuk az újabb és újabb jelentkezőket, tagokat. Én is zeneiskolába jártam nyolc évig Békéscsabán, így adta magát, hogy csatlakozzam a formációhoz. Az énekléssel korábban nem foglalkoztam komolyabban, idén nyílt lehetőségem a zenepedagógiai tanszék vezetőjéhez, dr. Pozsonyiné Falusi Anikóhoz járni magán énekórákra szabadon választható tárgyként. Szóval igazából még csak most bontogatom a szárnyaimat.

– Hogyan zajlanak a próbák? Tekintettel arra, hogy mintegy húszan vagytok és mindannyian tanultok, nehéz összeegyeztetni a zenélést a teendőitekkel?

– Minden szerdán összegyűlünk a zenepedagógiai tanszéken, és 18-20 óráig szoktunk próbálni, ötletelni. Most például épp egy koncertre készülünk, amire már hetekkel ezelőtt elkezdtük a gyakorlást. Januárban volt egy dalszerző tábor is, ahol különböző csapatokba rendeződtünk, a legújabb dalunk is ott született meg, illetve a másik kettő is, amit nemsokára publikálunk.

– Mik a jövőbeli terveitek, milyen célokat tűztetek ki magatok elé a formációval?

– Viszonylag nagy sikerrel indult a dalszerzés, így ezt szeretnénk folytatni. Szeretnénk a nyárra még egy ilyen tábort beiktatni ahol újabb dalok születhetnek. Azt is reméljük, hogy minél több koncertünk lesz.

– Mit tanulsz az egyetemen és mekkora szerepet tölt be az életedben a zene?

– Pszichológiát hallgatok. A zene szerves része az életemnek már gyakorlatilag születésemtől kezdve. Nekem ez jelenti a kikapcsolódást, ez a hobbim, és most úgy látom, hogy abszolút összeegyeztethető a tanulmányaimmal is.