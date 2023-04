Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója felhívta a figyelmet: mivel a Lencsésiként ismert lakótelep hivatalosan József Attila nevét viseli, immár tradíció, hogy a magyar költészet napja, a magyar irodalmárok, valamint az 1905. április 11-én született József Attila emlékére egy műsor keretében fejet hajtanak az emlékműnél, bevonva ebbe az intézmény berkein belül működő csoportokat és a látogatókat egyaránt.

A mostani rendezvényen is több vers, megzenésített költemény hangzott el a természetjáró kör, a nyugdíjasklub és Hevesi Imre közreműködésével. Olyan szerzemények közül válogattak, amelyek emlékeztettek József Attilára, a 200 éve született Petőfi Sándorra, a tavaszra, illetve amelyek ma is aktuálisak lehetnek, így elhangzott többek között József Attila: Juhász Gyulához, valamint Vörösmarty Mihály: Mi baj? című verse is.