Dinyáné Bánfi Ibolya köszöntötte elsőként a jelenlévőket Lackfi János könyvbemutatóján. A Határ Győző Városi Könyvtár igazgatója elmondta, gyermekek és felnőttek is találkozhattak csütörtökön a szerzővel, hiszen a bemutató előtt rendhagyó irodalomórát tartott Apámkakasa címmel a város diákjainak. Dinyáné Bánfi Ibolya elárulta, Lackfi János nem először jár náluk, a hozzá kapcsolódó programjaik mindig színesek, izgalmasak. Visszaemlékezett, első alkalommal még dalra is fakadt a könyvtár színpadán a költő.

Lackfi János kifejtette, az egyik legújabb könyve, amely immár a 72. a sorban, lényegében nem is az övé, hanem Petőfi Sándoré. A címe az, hogy Így él Petőfi!, és a forradalmár költő 80 versét tartalmazza. Írt azonban mindegyikhez egy kommentet a kötetbe, ezzel megcélozva a fiatalabb korosztályt. Vannak benne továbbá levélrészletek is. Azonban Gyomaendrődre most a #jóéjtpuszi című szerzeményével érkezett, amely a vallásról és a hithez fűződő kapcsolatáról szól.

A szerzőtől megtudtuk, a #jóéjtpuszi egy olyan kaland Istennel, amit ő lényegében csak folytatott. Hozzátette, szülei által nem lett vallásosan nevelve, éppen ezért eleinte nem is voltak ismeretei ebben a témában. Azonban sok könyvet olvasott, közöttük volt például Charles Dickens, Dosztojevszkij és Walter Scott is, amelyekből idővel összecsipegetett némi hitet. Emellett volt két nagymamája, akik igen fontos szerepet játszottak életében, és későbbi történeteiben. Egyikük igazi szuperhős típus volt, aki ott állt minden szakember mögött, megmondva nekik a "tutit", és az élet szinte minden egyéb területén is két perc alatt rendbe rakta a világot. Ő harcolta ki azt is, hogy meg legyen keresztelve, amit szülei hitük híján nem szerettek volna, illetve az akkori rendszer miatt sem. Nagymamája viszont addig menetelt az ügy érdekében, hogy végül a pap házhoz ment, és otthon keresztelte meg őt. Az később tudatosult számára, hogy lényegében csak ezzel a keresztelővel tudja megmagyarázni Isten állandó jelenlétét a gyermekkorában. Hiszen bár csecsemő volt és magatudatlan amikor megkötötte a szövetséget Jézussal, de ő azóta is hűséges hozzá, és mindig mellette volt.

Lackfi János visszaemlékezett, amikor például felmászott a telkükön lévő fára, tudta, hogy a körtefa levelekkel Isten kanalazza a fényt, kamaszkorában pedig már a feszület előtt térden állva beszélgetett Jézussal. Mindeközben 92 éves, szuperhős nagymamájával nagyon jó viszonyt ápolt, 16 éves korában például közös operabérletük volt, ami egyáltalán nem számított hétköznapi dolognak. Mamája pedig mélyen vallásos személy volt, és közös időtöltéseik alkalmával sok dolgot megtudott tőle a hitről. Ugyanígy a másik nagymamájától is számos történetet ismert meg, aki egyébként egyszerű, falusi asszony volt, és mindig sütött, főzött rájuk. Egyfajta útjelzők voltak tehát sajátos módon az életében. Persze tüsténkedésük nyomán végül a család minden tagja megtért, ezért is fogalmaz időnként úgy például a süteménybajnok nagymamájáról, hogy a család lelki atomreaktora volt, otthonkába öltözve.