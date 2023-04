Jó szándék és balsors

Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója megnyitójában elmondta, az utolsó magyar trónörökös, névadójuk hagyatéka öt évvel ezelőtt a kormány és a család megállapodása alapján került Magyarországra.

– A hagyatékban rengeteg olyan dokumentum, legfőképpen fénykép található, ami Habsburg Ottó családjára és édesapjára emlékeztet – tette hozzá. – Nehéz volna IV. Károly sikeres uralkodónak beállítani, mert olyan szerencsétlen történelmi korban jutott neki ez a feladat, amikor a mozgástere minimális volt. Nem véletlen, hogy Habsburg Ottó írása alapján egy Károlyról szóló emlékkonferenciájuknak azt a címet választották, hogy Jó szándék és balsors.

Mint mondta, meggyőződése és Habsburg Ottó írása is arról szól, hogy a szándékok alapján is mérlegre tehető egy élet. Ennek kapcsán kiemelte egyebek mellett a szociális felelősség kérdését is.