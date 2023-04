Varga Viktor megkeresésünkre elmondta, jóformán semmit nem fog csinálni a hosszú hétvégén. Egyetlen célja a pihenés lesz, és a kellemes Körös-parti séták, illetve Szarvas természeti szépségeinek kiélvezése. Idén ugyanis kivételesen nem utazik haza Szlovákiába húsvétra, ezért a keresztgyermekeivel is csak telefonon beszél majd. Hozzátette, számára ez az ünnep gyermekkorában volt izgalmas, mostanra azonban észre sem venné, hogy húsvét van, ha a naptárban nem jelölnék.

A főrendező elárulta, a napokban volt a társulattal Szlovákiában, ahol a Tea a szenátor úrnál című zenés vígjátékot adták elő nagy sikerrel.

Ez egy elég fárasztó kirándulás volt, illetve az előadást megelőző hetekben-hónapokban is volt bőven munka, amit most igyekszik pár nap alatt kipihenni. A húsvétra visszatérve kifejtette, azt még a gasztronómia szintjén sem "tartja meg", hiszen egész évben fogyaszt bőven sonkát és tojást is, így most csak az ünnep miatt nem várásolt be egyikből sem. Végül elárulta, a fent említett pihenés mellett azonban lesz egy csipetnyi munka is, hiszen az ünnep után le kell adnia egy pályázatot, így annak megírásával haladnia kell.