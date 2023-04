Bagyinszki Zoltán hírportálunknak elmondta, az interneten történt megkeresésük után mintegy másfél éve jött létre a kapcsolat a Dél-Kaliforniai Magyar Örökség Alapítvánnyal.

– A szervezet kulturális területen működik a Los Angeles-i agglomerációban, kiállításokat, színházi programokat szerveznek, rendezvényeik között helyet kap a komolyzene, a magyar folklór, és megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről is – tette hozzá. – Emellett pályázati segítséggel létrehoztak egy honlapot, ahol tudatosan a magyar értékeket jelenítik meg, és köztük híres épületek is helyet kapnak. Az oldal látogatottsága meghaladta az előzetesen vártat is, Bagyinszki Zoltán pedig több mint félezer képet, elsősorban épületekről, történelmi emlékeinkről készült fotókat biztosított a honlaphoz. Az egyesület vezetésével folyamatosan tartják a kapcsolatot.

– A Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban pedig kialakítottak egy olyan helyiséget, ahol az ünnepségeket, rendezvényeket, programokkal összekötött vacsorákat tartanak. Szintén pályázati forrásokból ugyanott állványokkal egy kiállítási helyet ugyancsak kialakítottak Antal Tímea, az alapítvány elnökének vezetésével.

Bagyinszki Zoltán fotóit pedig már tavaly is kiállították az intézményben, 2022 őszén 1956-hoz kapcsolódó képeket tekinthetett meg a közönség. A tárlatnak kiváló fogadtatása volt, így a folytatás mellett döntöttek. Március 15-i nemzeti ünnepünkhöz, illetve a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva a költőt ábrázoló, munkásságát megidéző fotókat láthattak az érdeklődők. Az eseményt különleges ünnepi program, zongora, néptánc, színházi program is színesítette. Bagyinszki Zoltán elárulta, hogy az együttműködésük tovább folytatódik, várhatóan a közeljövőben további hazai és erdélyi fotók is felkerülnek majd az említett honlapra.