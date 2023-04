Corvus-Kora Róbert elmondta, a festményt idén április 22-én, szombaton délután avatják fel a lőkösházi művelődési házban. A program részleteivel kapcsolatban kiemelte, 15 órakor lovasíjász-bemutatót tart a békéscsabai Keleti Szél Lovas Íjász Csoport a művelődési házzal szemközti téren. A Viharsarok lovasíjászai a honfoglaló lovas nomád harcmodor lelkes követői és közvetítői. Élő zenével kísér az Ókörös Trió. Ezt követően Atilla király átlovagol a művelődési ház elé, és bekíséri az érdeklődőket. Beszédet mond Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármestere és Medgyesi Pál régész, nyugalmazott múzeumigazgató-helyettes. A panorámafestményt Erdős Norbert országgyűlési képviselő leplezi le, majd Ja Bai, azaz BMZ avatja fel.

Érdekesség, hogy a festményen többen is szerepelnek modellként, akik segítették is az alkotó munkáját. Azt, hogy a leghitelesebben mutassa be Attila korát, világát, környezetét, a viseleteket vagy akár a lovak mozdulatait. Novák Attila békéscsabai festőművész-tanár, hagyományőrző lovasíjász (Attila) és fia, Márk (Odoaker) ugyanúgy szerepel a monumentális festményen, mint Baji Miklós Zoltán, BMZ, békéscsabai festőművész (sámán), Medgyesi Pál régész, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör vezetője (Földapa) és felesége, Klári (Földanya). Sok modellfotó készült tavaly a bugaci Kurultájon. Modellt álltak a festményhez Corvus-Kora Róbert fiai, Robi és Zsolti.

Az említettek közül többen ott lesznek, és szerepet is vállalnak a panorámafestmény április 22-ei ünnepi leleplezésén.