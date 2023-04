Orosháza 20 perce

Látványos kiállítás lett a kreatív együttműködésből

Dél-alföldi hímzéseket mutatnak be azon a kiállításon, ahol az Orosházi Díszítőművészeti Kör és a Gádorosi Viseletvarró és Díszítő Szakkör mutatkozik be. A szerdai megnyitón Nagy Krisztina Margaréta hangulatos műsora és az alkotók munkadarabjainak a látványa is nagy tetszést aratott a Petőfi művelődési központban.

Jelenben a múlt címmel nyílt orosházi és gádorosi alkotók kiállítása Fotós: Für Henrik

A gádorosi könyvtár után szerdától már Orosházán, a Petőfi művelődési központban is láthatók az ügyes kezű asszonyok munkái. A városalapítási hét programjához csatlakozott a Varga Jánosné által vezetett, immáron 59 éve lelkesen alkotó, hímző asszonyok közössége és a Kissné Nagy Mónika által vezetett alkotói civil közösség. Munkáik szemetgyönyörködtetőek. A finn, a vajdasági és számos orosházi bemutatkozás után ismét kiállítási anyaggal lepte meg az újratelepítés évfordulójához közeledő várost és lakosait a díszítőművészeti kör. Varga Jánosné meghatódva mondott köszönetet minden jelenlévőnek, hiszen nagyon sokan kíváncsiak voltak munkáikra. Visszaemlékezett a Sonkolyos Károlyné vezette évtizedekre, a dolgos, szorgos évekre. Margitka nénit váltotta ő, s szeretné, ha minél több fiatal csatlakozna közösségükhöz. Hasznos kézimunkákat, neszeszert, táskát, mobiltartókat is kiállítottak. Járják az iskolákat, hátha a kézimunka szakkörökkel kedvet ébreszthetnek a diákokban. Varga Jánosné Lajti Tímea, a művelődési központ igazgatója gratulált a kiállítóknak és a kreatív együttműködés sikerének nevezte ezt a kiállítást. Az orosháziak mellett ugyanis a gádorosiak is elhozták a legszebb munkáikat. - Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, büszkék vagyunk az asszonyokra, akik ezt képviselik itt, a mi intézményünkben. Remélem, sikerül nekik is az, ami a gádorosiaknak: ők ugyanis frissen alakult civil közösség, vegyes életkorúak, hat felnőtt és öt gyermek alkotja csoportjukat. Munkájuk során folyamatosan törekednek az újrahasznosításra - mutatta be a vendégeket Lajti Tímea.

