Dr. Jároli József többek között elmondta, hogy a történeti Békés megye népe először a Szarvasra 1848. március 18-án érkező postakocsi utasaitól szerzett tudomást a pesti forradalomról. Március 22-én, Gyulán népközgyűlés döntött a Pesten megfogalmazott követelésekhez való csatlakozásról.

Több mint háromezer honvéd harcolt Békésből a hadszíntereken

– Május 3-án, az új törvények kihirdetése után kerültek felszínre a „legelőelkülönözés” megváltoztatására irányuló követelések Békésen, Mezőberényben, Orosházán és Szeghalmon, majd a legelőfoglalások – hangsúlyozta dr. Jároli József. – Az első népképviseleti országgyűlésbe Békésből is kisnemesi, valamint a nem nemesi származású, úgynevezett honorácior (például ügyvéd, orvos, mérnök, tisztviselő) rétegbe tartozó követek kerültek.

Dr. Jároli József kitért arra, nyáron a délvidéki harcok színterére vezényelték a Békés megyei nemzetőröket. Három honvédtoborzás során 3300–3400 honvéd harcolt Békésből a hadszíntereken. A tavaszi hadjárat és a nyári orosz-osztrák támadás során a lakosságnak élelmiszer- és takarmányszállítmányokkal kellett a harcolókat ellátnia. Augusztus 23-án, Gyulán a tiszti fegyverletétellel végződött a szabadságharc.

A reformországgyűléseken Békés megye is képviseltette magát

– A tárlaton 122 tárgyat mutatunk be, melyek a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből, az Aradi Múzeum Komplexumból és a szombathelyi Savaria Múzeumból származnak – hangsúlyozta a történész. – Köztük magángyűjtők értékes tárgyai is színesítik a kiállítást, ezek Mayerhoffer Miklóstól, Trényi Pétertől és Nagy Józseftől érkeztek. A Békés Vármegyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület jóvoltából katonaiöltözet-, valamint az előtérben ágyúmásolat is látható.

A kiállítás koncepciója a szabadságharc vonulatával párhuzamosan kiemeli megyénk kimagasló személyeit, történéseit. A reformfolyamatok elindítójaként szó esett a tárlatvezetésen gróf Széchenyi Istvánról, báró Wesselényi Miklósról. Elhangzott, hogy a reformországgyűléseken Békés megye is képviseltette magát. Békés a magyar reformmozgalom élcsapatába került, tagjai között szerepelt Novák Antal, Szombathelyi Antal, Tomcsányi József, Tormássy János és báró Wenckheim Béla. A Pilvax Kávéház megidézése sem maradhatott ki a kiállítás elemei közül.

Görgei Artúr fedezte fel a kókuszdió olajában a laurinsavat

Forrainé Kovács Márta érdekességként elmondta, a szarvasi születésű Réthy Lipót Békés megye első nyomdájának alapítója. A nyomdai munkában maga is tevékenyen részt vett, a nála készült hazafias szellemű nyomtatványok elbeszélték a szabadságharc történéseit. A csaták, döntő események nemcsak tablókon olvashatók, hanem a kihelyezett térkép segítségével is követhetők. A tárlatvezetésen Görgei Artúrról megtudhatták azok, akik eddig nem tudták, hogy vegyészmérnökként végzett. Ő fedezte fel a kókuszdió olajában a laurinsavat, és határozta meg pontosan a sav sajátságait.

1849. május 21-én történt Buda ostroma, korabeli újságból olvasta fel a következőket a kurátor: „BUDA VÁRA BÉ VAN VÉVE. Május 21-én reggeli öt órakor három zászlónk a várpalota új épülete mellett lobog. A lajtorjákon honvédeink mint zergék szökdösnek a várba…”

Végezetül eljutottunk Aradig, „a magyar Golgotáig”, ahol Damjanich János, Aulich Lajos, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos személyes tárgyain keresztül mutatta be a kiállítás kurátora az aradi vértanúk tragédiáját, ami egyben nemzetünk tragédiája is volt.