A Dal 1 órája

Kiesése ellenére is nyertesnek érzi magát a From The Sky - videóval

Bár nem jutott tovább a békéscsabai származású Halász Illés Árpád és zenekara, a From The Sky A Duna Televízió tehetségkutatójában, így is rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtak.

N. Sz. N. Sz.

Imádták a tehetségkutató minden egyes percét Forrás: Facebook

A hétvégén ismét zenélt a From The Sky zenekar a Duna Televízió A Dal című műsorában. A metálcsapat dobosa, a békéscsabai származású Halász Illés Árpád elmondta, versenydaluk, az Antarktika akusztikussá varázsolt változatával léptek a közönség elé az elődöntőben, mintegy megköszönve a sok-sok támogatást és szeretetet. – Sokan szorítottak a továbbjutásunkért, ami ugyan nem sikerült, de hihetetlen élményekkel, tanulsággal, tapasztalattal gazdagodtunk. Imádtuk a tehetségkutató műsor minden egyes percét, mindannyian úgy éreztük, hogy hamar beilleszkedtünk, kiváló teammel és a kollégákkal ismerkedtünk meg. Duplán nyertesei vagyunk tehát az egésznek, és ami a legfontosabb, mérhetetlenül hálásak azoknak, akik szurkoltak nekünk, segítettek minket, vagy akár csak figyelemmel kísértek. Rengeteg pozitív visszajelzést, kedves üzenetet és megkeresést kaptunk – sorolta Halász Illés Árpád.

