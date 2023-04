Ribárszki Péter, a város polgármestere és Petrovszki-Rigler Ivett, a könyvtár vezetője hangsúlyozta, a hagyományőrzést fontosnak tartják a településen, és a gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg most is egy régi szokással. Emellett a májusfák – melyek a természet újjászületésének szimbólumai is – még szebbé és „aktuálissá” teszik a Kondorosi Csárda környezetét.

A program során elhangzott, ahogy a Kondorosi Csárdához, úgy a májusfához is legendák kötődnek. Utóbbihoz az, hogy Fülöp és Jakab apostoloknak – akik az első században éltek – térítő útjuk során egy Valburga nevű, szűz leány volt a segítőtársuk, akit a pogányok megrágalmazták. Valburga azonban, hogy a gúnyolódókat megszégyenítse, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, letérdelt és imádkozott előtte, mire a száraz fa a pogányok szeme láttára kizöldült. Innen eredt a keresztény fiatalságnál a májusfa állítása. Több évszázadon át, 1955-ig az egyházi kalendáriumban ugyanarra a napra, május 1-jére esett az említett apostolok ünnepnapja, valamint szent Valburga emléknapja is. Valójában viszont soha nem találkozhattak életükben, mert Valburga 700 évvel később élt, mint Fülöp és Jakab.