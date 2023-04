Szántó Tamás, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy 2007-ben egy ENSZ-határozat jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának, felhívva a tagállamok és a világ figyelmét arra, hogy ezen a napon igyekezzenek ráirányítani a figyelmet az autizmussal élők helyzetére, szükségleteire, támogatásának fontosságára, és ilyenkor kivilágítanak egy-egy emblematikus épületet is. Az Aut-Pont alapítvány 2011 óta szervez ilyen programokat, amelyhez egy olyan közösségi eseményt is társítanak rendszeresen a közös gitározással és énekléssel, amilyen az évben máskor nincs. Úgy véli, ez az élmény is arra emlékezteti majd a jelenlévőket az év más napjain, hogy vannak olyanok, akik másképpen gondolkodnak, mások a lehetőségeik, és időnként türelemre, támogatásra van szükségük.

– A tudományos kutatások eredménye szerint minden 59. megszületett gyermek életét befolyásolja az autizmus, azaz itthon 140 ezer, Békéscsabán nagyjából ezer embert érinthet – tette hozzá Szántó Tamás. Az elnök elmondta, hogy közel negyed évszázada létrehozott alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban 272 család vette igénybe. A nappali intézmény 24 férőhelyes, a támogató szolgálat pedig 20 embernek segít. Mint mondta, az alapítvány kapacitásai, lehetőségei korlátozottak, számos területen lenne további szükség szolgáltatásnyújtásra, a kisgyermekkori támogatástól a felnőttkori lakhatáson át a szülősegítő szolgáltatásig.

Szántó Tamás arról is beszélt, hogy miként lehet a mindennapokban támogatni az autizmussal élőket. Ha valaki azt érzékeli, hogy a közelében van olyan, aki furcsán viselkedik, bizonytalan, az adott helyzetből keveset ért, akkor megteheti, hogy valamilyen módon igyekszik a számára rendelkezésre álló információkat megosztani vele, esetleg arra utaló mozdulatokkal jelezni neki, hogy ugyanazon információk birtokában aztán megfelelő döntést hozhasson. A kihívás az, hogy az autizmussal élő is a saját tudása szerint a legjobb megoldás mellett határoz, viszont azok nem feltétlenül illeszkednek a társadalmilag elfogadott normákhoz, szokásokhoz. Az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte: türelemre van szükség, és meg kell erősíteni őket abban, hogy az adott helyzetben mi az elvárható.