Világkiállításon is szerepelt az alkotó

Gyarmati Gabriella, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze elmondta, Anton Cuberle, az alkotó Bécs egyik kerületében élt, de viszonylag keveset tudni róla.

– A festmény 1871-ben született, két évvel később pedig a művész is szerepelt a Bécsi Világkiállításon, ami azért is érdekes, mert ott a békéscsabai és gyulai kötődéssel is bíró, Munkácsy Mihály is bemutatkozott a Köpülő asszony és a Korhely férj hazatérése című alkotásaival – folytatta a gondolatot.

Visszatérve Anton Cuberle munkásságára, kifejtette, a kedden bemutatott tájképet nagyon aprólékosan, nagyon szépen festette meg az alkotó. Szólt arról, hogy Cuberle-től nem ismernek arcképet, nem ismernek csendéletet, így valószínűsíthető, hogy a tájkép volt a kedvenc műfaja, ráadásul az éjszakai látképeket szerette. A Háborgó tengerrel kapcsolatban érdekességként elmondta, az előtérben egy vitorlás, hátterében egy füstülő gőzhajó látható. Az alkotást Munkácsy Múzeum főrestaurátora, Petrovszki Zoltán tisztította és javította.