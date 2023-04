Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke gongszóval indította útjára az egy teljes napig tartó versfolyamot a Sík Ferenc Kamaraszínházban. A pandémiás helyzet után, három év óta először találkozhattak személyesen a résztvevők és a hallgatóság.

Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke és Seregi Zoltán színházigazgató

Fotós: Für Henrik

Seregi Zoltán színházigazgató kiemelte, ez a tizenkettedik év, hogy megrendezik az eseményt, ahol a magyar és világirodalom szebbnél szebb versei hallhatóak. A rendezvény nyitott, így mindenki, akár bejelentkezés nélkül is felolvashatja kedvenc költeményét. Seregi Zoltán elárulta, a Petőfi 200 emlékév hatással van erre a rendezvényre is, hiszen arra kérték a jelentkezőket, hogy ha lehet, többségében Petőfi versek hangozzanak el. A magyar költészet napján József Attila születésnapját is ünnepeljük, így tőle is több költemény hallható. A hagyományok szerint minden órában más házigazda látja vendégül a versmondókat.

Elsőként Seregi Zoltán és Zalai Mihály állt színpadra. Majd az orosházi szociális központ Vadvirág Esély Klubjának négy tagja következett. Az esemény élőben követhető a teátrum Facebook-oldalán.

Fotós: Für Henrik

Az esemény folyamatosan, élőben követhető a teátrum Facebook-oldalán. A Tege Antal szervezővel készült Podcast-beszélgetésünket itt hallgathatja meg.