A Petőfi emlékév alkalmából, vagy ha kedveskednél valakinek, vagy ha az a vers a személyes kedvenced, vagy ha jó a kedved, vagy szerelmes vagy, vagy szomorú vagy, vagy csak úgy. A vers címét és szerzőjét küldd el Facebookon, email-ben, vagy messengeren, mi pedig a kinyomtatott verseket elhelyezzük Nagybánhegyesen a buszmegállókban, a művelődési ház és az önkormányzat ablakaiban! – ezzel a felhívással igyekszünk az emberek figyelmét, kedvét ráirányítani a költészet szépségeire – fogalmazta meg a szándékot Csuka Sándorné közművelődési munkatárs, miközben a legfrissebben érkezett költemények kinyomtatásával foglalatoskodott.

Elárulta, a versek folyamatosan érkeznek, ők pedig kiteszik a már említett üvegfelületekre.

– Aki például várakozik a buszmegállóban, rálelhet olyan versekre,, amiket esetleg ő is szeret, ismer, vagy olyan verset is olvashat, amiről addig talán nem is hallott. Így a költészetet észrevétlenül egy kicsit a szürke mindennapokba varázsoljuk – tette hozzá az ötletgazda.