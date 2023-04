A kiállítás szervezői és a múzeumi delegációk tagjai felkeresték a chicagói magyar főkonzulátust is, ahol részletesen beszámoltak a tárlat létrehozásának körülményeiről és további terveikről. Kovács Tamás főkonzul arról beszélt, hogy a külképviselet milyen módon vett részt a kiemelkedő tárlat népszerűsítésében. A kiállítás kurátorai Gyucha Attila, a Georgiai Egyetem régésze és William Parkinson a Field Museum részéről köszönetet mondott, hogy a magyar kormány támogatásával lehetővé vált a kiállításban közreműködő múzeumok vezetőinek kiutazása.

A First Kings of Europe kiállítás 2024. január végéig látható Chicagóban, a világ egyik legnagyobb természettudományi múzeumában, a Field Museumban, majd a tervek szerint a Kanadai Történeti Múzeumban (Canadian Museum of History) lesz látható. Tavaly szeptemberben a tárlat szűkített anyagát már kiállították New Yorkban.