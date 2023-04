Az érdeklődő gyerekek és felnőttek papírból készíthettek köszöntőkártyákat és képeslapokat a Digilaborban.

– Színeztünk, vágtunk, készültek háromdimenziós, ablakos, valamint formára vágott alkotások is, amelyeket szívekkel, tulipánokkal is díszítettünk. A kész kártyákon keresztül saját kézzel, illetve előre kivágott verssel is lehet majd üzenni az édesanyáknak, nagymamáknak – sorolta Kácsorné Győri Éva.