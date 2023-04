– A város nagykövetsége ad otthont egy nagy múltra visszatekintő non-profit szervezet, a THIS for Diplomats éves adománygyűjtő gálájának pénteken. Eleanor Israel alapította a szervezetet, amely azóta is összeköti és segíti a Washingtonba érkező diplomáciai képviselők hozzátartozóit, ami a maga neveben itt páratlan esemény. Szeretnék bemutatni a zömében amerikai, illetve nemzetközi közönségnek a magyar kultúrát. A „Hungarian Rhapsody” nevet viselő esemény kapcsán az én nevem merült fel, aminek nagyon örülök – részletezte a művész.

A közeli terveiről szólva hozzátette, májusban repül Floridába, az Amerikai Liszt Társaság éves fesztiváljára, ahol három különböző koncerten lép fel. Júniusban Hollandiába utazik, ahol egy rövid, öt koncertből álló turnét ad. Úgy tervezi, augusztusban hazajön Magyarországra is, nagy valószínűséggel szülővárosában, Békéscsabán is fellép. Nyár végén, szeptember elején a Hungaroton kiadóval készít majd új albumot, melynek részletei meg nem rajzolódtak ki teljesen.