„A kényszerű 3 hónapos „böjt” utáni előadások pótlása nagyon nehéz helyzetet elé állít minket, mivel a szeptemberre tervezett Lázár Ervin program gyerek előadásait is le kell játszanunk még a nyári szünet előtt iskolaidőben. Ez olyan megterhelést jelent a társulat számára, hogy nem marad már elég idő a Gyilkosság meghirdetve című előadás próbáira és előadásaira csak akkor, ha júliusban is játszanánk. Ez se nézőinknek, se nekünk nem lenne megfelelő megoldás, ezért szeptember 8-ra módosítanánk a darab bemutatóját. Talán a nyári pihenés után is jólesik majd egy krimi izgalmait átélni” – írta Seregi Zoltán igazgató a teátrum oldalán.