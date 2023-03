Az eszperantó gyakorlati használata is terítékre került

Kozsuch Pál nemcsak a hunokról szóló könyvről mesélt, hanem utóbbi évei „világcsavargó” életmódjáról is. Jószerencséje pedig lehetővé tette, hogy Romániából Belgiumba tartva egy külföldi díszvendég is megálljon pihenni náluk Kondoroson, és mivel nemrégiben olvasta a bemutatott könyv eredeti kiadását, pár szót szólt is erről a szépszámú közönségnek. Emellett a vendég az eszperantó nyelv gyakorlati használatának pár perces bemutatásával is készült.