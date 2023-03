A fővárosi eseményekről való értesülésük után ugyanis a helyi Réthy nyomdában 1000 példányt nyomtattak a 12 pontból. A lakosság továbbá szabadságfát állított, miközben a nyomda hetente ontotta magából a magyar nyelvű verseket, röpiratokat és elbeszéléseket. Ezentúl 357 szarvasi részt vett a szabadságunkért folyó harcokban, köztük ifjak, a gimnázium tanulói is. Közülük pedig csupán 162-en tértek vissza a csatamezőkről. Végül megtudtuk, 1848 nyarától kezdődően a szarvasi lakosság önkéntes adakozással is segítette a forradalmat. Az asszonyok például ékszereket, míg az egyházak és magánszemélyek aranyat, ezüstöt, gabonát, az evangélikus egyház pedig egy harangot is felajánlott. 1949-ben továbbá a magyar csapatok élelmezéséről gondoskodtak.