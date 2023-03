Bácsmegi Gábor,a Munkácsy múzeum igazgatója először arra emlékeztetett, hogy a téli bezárások után hamarosan, jövő hét kedden újra kinyit a múzeum. Az igazgató a kiállítást rendhagyóként jellemezte, hiszen egyszer már elkészült, most viszont egy új elemmel, egy titokzatos ritkasággal gazdagodik a tárlat Kutyej Pál Gábor, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze jóvoltából.

Kutyej Pál is megerősítette, hogy manapság rendhagyó dolgok vesznek bennünket körül a világban, éppen ezért jó, ha vannak olyanok is, melyek régiek, patinásak, és amikre még most is lehet támaszkodni. Dolgok, amik stabil alapot adnak az életünknek.

– A csabai szlovákság idejében, amikor megérkeztek ide, a Biblia mellett a Tranoscius volt a másik nagy alapot és biztonságot adó háttér. A Tranoscius mind a mai napig unikumként, kuriózumként van jelen a csabai evangélikusok életében – kezdte Kutyej Pál, majd úgy folytatta, 1636-tól létezik az énekeskönyv nyomtatott formában. Ezek évszázadok óta nem változtak – bár bővítve lettek –, ugyanazokat az imádságokat, énekeket tartalmazzák, a gyülekezetük is ezekre támaszkodik.

Több értéke is van az énekeskönyvnek

Mint elhangzott, a most leleplezett, kézzel írott Tranoscius is a gyülekezet tulajdona, azonban keveset lehet tudni a könyv keletkezéséről. A lelkész ismertette, amikor 1718-ban megérkeztek a Felvidékről őseink, akkor ők hozták magukkal az énekeskönyvet. Ez a darab kicsit későbbi, 1727-ből való, így valószínűsíthetően a következő generáció hozta magával és habár nem használták, nagy becsben tartották. A könyvet schwabach betűkkel, több ember írhatta és iniciálékkal, képekkel, kottákkal díszítették.

– Az is érdekes, hogy ez a schwabach betű a latinnal ellentétben egy díszítettebb betűtípus, azt szokták mondani, hogy gót betű, bár nem teljesen az. Ezekkel a betűkkel nyomtattak egészen a 19. századig, viszont ma már nagyon-nagyon kevesen tudják olvasni. Mi az Istentiszteleteken azért szoktunk vele próbálkozni – árulta el Kutyej Pál. Bácsmegi Gábor hozzátette, a könyv tartalmát a kiállítás után tervezik megfejteni.

Kutyej Pál hangsúlyozta, a kutatók szerint több értéke van ennek a Tranosciusnak: a kora; az, hogy nagyon jó állapotban van; illetve, hogy kézzel írták. Ezek a tulajdonságok mind nagyon különlegessé teszik a könyvet. Emellett az is ritkaságnak számít, hogy azok, akik a írták, maguk rajzolták is.

– Valószínűnek tartjuk, hogy ez tényleg egy egyedi példány, nem olyan, mint a többi, nyomtatott darab, amiből több példány létezik – tette hozzá a lelkész. Bácsmegi Gábor igazgató elárulta, terveik között szerepel, hogy Szlovákiába, Tőketerebesre is ellátogat majd a kiállítás.