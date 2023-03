Dombovári Vanda elöljáróban elmondta, dr. Nagy Emőke Nádudvarváry Fekete Emma szerzői néven írja könyveit. Mint kiemelte, az alkotó senkivel nem összetéveszthetően, egészen különleges humorral, izgalmasan, letisztult módon és rengeteg különböző stílusban ír. Munkái között romantikus történet, krimi és thriller egyaránt megtalálható.

Az ügyvédként praktizáló dr. Nagy Emőke, azaz Nádudvarváry Fekete Emma elmondta, vonzzák a rejtélyes történetek. Emellett nagyon szeret olvasni, gyakran saját álmait is beleszövi a történetekbe, és bármilyen furcsán is hangzik, néha még ő maga is megijed attól, amit ír.

Mint elárulta, első regénye a Nem skandináv krimi, amely címének megfelelően nem a messzi északon játszódik, hanem egy magyarországi városban. A főhős a két gyermekes nyomozó anyuka, aki mint általában a dolgozó édesanyák, igyekszik egyensúlyt tartani család és karrier között, miközben csapatával együtt igyekszik a VIP gyilkos nyomára bukkanni. A nyomozásban segítségére vannak kollégáin kívül két régi barátnője is, a kamasz fiát egyedül nevelő rendőrségi pszichológus és a színészi álmokat dédelgető ügyvédnő. A regényben nem csak bűnügyi szál van, hanem végigköveti a barátnők életét diákéveiktől, szerelmeiken át házasságukig, megismerjük családjukat, barátaikat, házi kedvenceiket, hobbijukat. Az irónia, a romantika és az abszurd egyaránt megjelenik a műben.