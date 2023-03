Néptáncos családban él, a hagyományok átörökítésén dolgozik

Szarka Zsolt 1973-ban született Békéscsabán. A megyeszékhelyen, az egykori Tevan Andor gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Táncművészeti Egyetemen szerzett néptáncpedagógus diplomát. Régiónk (Bihar, Arad és Békés vármegye) román néptánckultúrája vonzotta leginkább. Az első Aranysarkanyúját 1997-ben kapta meg, a másodikat '99-ben, a harmadikat pedig 2001-ben, így lett Örökös Aranysarkantyús táncos. Emellett több szólista nívódíjjal is büszkélkedhet. Célja a hagyományok, a nagy elődök által filmre vett, gazdag táncos kincs átadása. Feladatának érzi ezek minél pontosabb átörökítését, ezekkel szimultán, minél jobb színpadi koreográfiák és műsorok alkotását.

Igazi táncos családban él: felesége, Szarka-Gera Sára tanít a Hétpróbásban és a Bartók Béla szakgimnáziumban is.

– Két nagyobb gyermekem már kirepült, de ők is is néptáncoltak korábban. A most a 6 és fél éves Fruzsi lányom álma az, hogy a felnőttként néptáncos legyen – sorolta Szarka Zsolt, hozzátéve, szabadidejét legszívesebben a családjával tölti. Hobbija – a még fellelhető néptánckincs gyűjtése és rendszerezése – szintén munkájához kapcsolódik. Szívesen utazik Erdélybe, ahol idős néptáncosok (adatközlők) mozdulatait veszi fel. Jár a Téka Alapítvány által szervezett hagyományőrző bálokra is, ahol nyolc-tíz település táncosaival találkozhat egyszerre. Vallja, hogy pedagógusként lépést kell tartani a világ változásaival, a folyamatos szakmai fejlődés elengedhetetlen az évtizedeken át tartó sikerhez.