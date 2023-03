Az eseményen Köteles Zoltán, a KÉSZ helyi elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, az elismeréssel minden évben olyan egészségügyi, vagy szociális, illetve humán területen dolgozó szakemberek munkájáért mondanak köszönetet, akik kiemelkedő tevékenységükkel több évtizede segítik a város lakosságát. Köteles Zoltán kiemelte, nagyon fontosnak tartják, hogy az elismeréssel kicsit a reflektorfénybe kerüljenek a közösséget szolgáló hivatások gyakorlói. A köszöntőt követő ünnepi műsor több részben kapcsolódott a kitüntetetthez, kedvenc dalaiból, könyvéből is hangoztak el részletek.

Az eseményen fellépett Zsombok Réka „Zséka” énekesnő, az irodalmi műsorban közreműködött Horváthné Kőrös Anikó és dr. Szuromi Pál.

A díjazottat dr. Pálmai Tamás méltatta. Mint elmondta, Kádasné Öreg Julianna tősgyökeres békési, a város egyik fontos intézményének vezetője immáron tizenkettedik éve, elhivatottsága pedig megkérdőjelezhetetlen.

– A másokon való segítés igénye a zsigereiben, a vérében van. Jogszabályokban jártas, azokat pragmatikusan alkalmazó ember, aki ezáltal nem problémákat kreál, hanem megoldja őket. Szavahihető, empatikus, emberséges, innovatív, becsületes, alázatos. Ismeri a rend fantasztikus erejét, ezért is tud másokon folyamatosan segíteni, és ezért is ér rá mindenre. Emberismerete szinte veleszületett – fogalmazott.

A díjat Polgár Zoltán alpolgármester, a KÉSZ képviseletében pedig Köteles Zoltán, dr. Pálmai Tamás és Sándor-Kerestély Ferenc adta át.

Mint kifejtette, a szakember diplomaszerzése óta, huszonöt éve jelenlegi munkahelyén dolgozik, melyből huszonkét év aktív közéletiséget is jelent. Kezdetektől részt vesz a város életében. Szervez, megvalósít, menedzsel, mentorál. Napi munkája mellett már hét sikeres EU- s projektet menedzselt le. Civil életében a „Nők a rák ellen” program felett is védnökséget vállalt. Dr. Pálmai Tamás szólt az igazgató által bevezetett, országos szinten is figyelemre méltó újításokról is.