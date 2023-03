Pap Boglárka profi kategóriában diadalmaskodott Lines címet viselő alkotásával. A fényképről elmondta, hogy vonalakat vetítettek egy modellre. Fontos volt, hogy kellően megkomponált legyen a felvétel, ezért ő irányította a csíkokat is, azaz a fényeket és az árnyékokat. Azt szerette volna – és el is érte –, hogy az arc lényeges elemei, mint a szemek és a száj ne legyenek takarásban. A fekvő modellt felülről, egy székről állva kattintotta le, és – mint kiemelte – a fotó csapatmunka volt, hiszen az ő iránymutatása mellett mások is segítették a felvétel elkészítésében.

A végzős diák hozzátette, hogy közel áll hozzá a modellfotózás, ezért is örült annak, hogy ezzel a felvétellel nyerte meg a versenyt. Azért jelentkezett annak idején a Szent-Györgyi fotósképzésére – amely pont akkor, öt éve indult –, mert érdekelte a média, azon belül pedig a fotózás, főleg a divatfotózás világa, persze más irányzatokban is szívesen kipróbálta magát. A későbbiekben is fontos szerepet szán a fényképezőgépnek, hiszen a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vagy a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán tervezi a továbbtanulást.

Pap Boglárka fényképén vonalakat vetítettek egy modellre

Nagy Kristóf kreatív profi kategóriában győzött Csíkok című felvételével, azaz szintén egy csíkos képpel – érdekesség, hogy ugyanazon projekt keretén belül készítette a felvételét, mint Boglárka. Elmondta, hogy a modell beállításával és a minta kiválasztásával igyekezett játszani, ezek varázsolták egyedivé az ő alkotását. Próbálta a modell nőiességét hangsúlyozni a különleges kéztartással, illetve a csíkozás során arra törekedett, hogy a szemek ne legyenek árnyékban, a száj viszont igen. Mindez sejtelmessé tette az egész fényképet, olyan, mintha a modell maszkot viselne.

Az ugyancsak végzős fiatal megosztotta, hogy édesapja nagy szenvedélye a fotózás, ami megmutatkozik a sok családi képben. Szerinte innen is eredhet, hogy őt szintén megfogta, érdekli a fényképezés és az operatőri munka, ezért jelentkezett annak idején a Szent-Györgyi középiskolába. Örült, hogy az elmúlt években a fotósképzés mellett betekintést nyerhetett a videózásba is. Kacsingat a zene felé, szívesen forgatna például videóklipeket. A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán tanulna tovább.

Nagy Kristóf kreatív profi kategóriában győzött

A diákokat felkészítő Imre György elmondta, hogy a végzős tanulók szakmai vizsgára készülnek, ennek pedig része egy portfólió és egy vizsgaremek készítése. A portfólióban mind Boglárka, mind Kristóf esetében helyet kapnak majd azok a fotók, amelyekkel a rangos pályázaton díjat nyertek.