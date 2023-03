Petőfi Sándor és Munkácsy Mihály jó barátja, gr. Andrássy Gyula is 1823-ban született. Emlékére a Múzeum Trebišov – Kaštieľ Andrássyovcov nagyszabású rendezvénnyel indította az évet, melyre meghívták a Munkácsy Mihály Múzeumot is. Emellett a békéscsabai múzeum munkatársai részt vettek a programsorozat megvalósításában is.

Mint az a csabai múzeum közösségi oldalán olvasható, szerdán délelőtt egy ökumenikus istentisztelet után megkoszorúzták gr. Andrássy Gyula sírját az Andrássy-mauzóleumban, majd délután tartották az „Andrássy 200” című kiállítás megnyitó ünnepségét. A naplementét követően egy, az ünnepelt életét bemutató árnyjátékot láthattak az érdeklődők. Este az Andrássy-kastély homlokzatára vetítették a Békéscsaba és Tőketerebes kapcsolatát bemutató „fényshowt” az A-TEAM jóvoltából.

A Munkácsy Mihály Múzeum közleményében kifejezte, a rendezvény nagyon jó hangulatban telt és nagy öröm számukra, hogy a néhai múzeumigazgató, Ando György, illetve a tőketerebesi múzeum igazgatója, Beáta Kereštanova által korábban kialakított jó kapcsolatot is folytatni tudják.