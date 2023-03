Orosházán, a Táncsics gimnázium népszerű sorozatában (Kutató tanárok) Karády Katalin élete, színház- és filmművészete, énekesi pályafutása megmozgatta Bús Natália tanárnőnek és a nagyszénásiak körében helytörténészként is jól ismert táncsicsos tanárnak, Kulcsár Lászlónak a fantáziáját. Sokan kíváncsiak voltak egy korszak híres dizőzére, a filmsztárra, Karády Katalinra és élete nagyszénási szálaira. Az a korosztály ült a hallgatóság soráiban, akik még ismerik a Karády filmeket, füstös, barna hangjának búgását - egyébként ezeknek a daloknak a hallatán gyülekeztek az érdeklődők. Voltak fiatalok is, színjátszók, akiket érdekelt egy letűnt kor, egykoron csillogó világban élt művésznő kalandos sorsa.

– Szentesen végeztem drámatagozaton, az egyetemen színház és drámatudomány szakon folytattam a tanulmányaimat. Az érdeklődésem innen is fakad. Magyar szakosként és kapcsolódva a színdarabokhoz felnőttként is izgatott Karády Katalin élete, pályafutása. Mindenki hallott róla, ismeri a nevét, mégis keveset tudunk róla. Pedig sok könyv jelent meg életéről. Én is ezeket olvastam, egyre jobban beleástam magam a legendába, a szépséges színésznő kalandos életútjába. Ennek lett az eredménye, hogy rábukkantam egy ismerős névre, egy nagyszénási szálra. Kulcsár Lászlóné nyilatkozata által vált számomra egyértelművé: a Karády családnak kötődése van Nagyszénáshoz. Kollégámhoz, Kulcsár Lászlóhoz fordultam, hiszen az ő édesanyja volt az egyik forrás az olvasmányélményeimben. Megkértem, közösen, az ő ismeretanyagával tartsunk előadást Karády Katalinról – így körvonalazódott ki egy sokak kíváncsiságát felkeltő délutáni program eredete, ahol azután szóltak a dalok, filmeken megelevendett a múlt...

- Kiket vártak? Hiszen a mai, X, Y generációnak Karády neve nem sokat mond.

- Valóban, tanítványaink nem ismerik. De a nosztalgiahullámok újra és újra felkeltik az érdeklődést egykori sztárok iránt, s lehet, lesz egy újabb hullám és akkor már ezek a fiatalok is tudják, ki is volt Karády. Van már 2023-as kiadású könyv, amit bemutatok és éppen ennek a fiatal generációnak íródott – tette hozzá Bús Natália. Azt már a nagyszénási helytörténésztől, Kulcsár Lászlótól kérdeztük:

– Hogyan lehet helyivé tenni a Karády család történetét?

– Sajátos a kötődés, az 50-es évek elején, amikor Amerikába disszidált, a politikai rendszer a családtagjain bosszulta ezt meg. A család egy része Nagyszénásra került. Katalinék heten voltak testvérek. Egyik bátyja nagyszénási élettársával élt Budapesten. Így költözött ide a család. Katalinnak ez a bátyja egészen 1984-ég itt élt a faluban.

– Foglalkoztatta a szénásiakat, hogy híresség rokonsága él a szomszédságukban?

– Többségük tudott róla. A mostani 80 és 90 éves korosztály akkor volt fiatal és rengeteg információ kavargott és keveredett e témában körükben. Az emlékek kopnak, de vannak tények: van síremlék a szénási temetőben. Jöttek Karády Katalintól csomagok, igaz, másnak a nevén. Előbb s utóbb azonban kiderült, ki a feladó. Egy-egy csomag érkezése után kisebb vásári hangulat alakult ki: amerikás ruhák, porcelánok eladásra kerültek. A szénási család létfenntartását igyekeztek ebből fedezni. Mások pedig örültek az 50-es, 60-as években ezeknek a jó minőségű kuriózumoknak.

– Ön most hol tart a Karády történet szénási szálait kutatva?

– Kézről kézre adott az a korosztály, akik még személyesen ismerték Katalin hozzátartozóit. E sokféle történetmesélésből próbáltam a lényeget kihámozni. A csomagokról szóló történetek mellett megtudtam, a család alkalmi munkákból élt Szénáson. Többségük visszament a fővárosba, nem tudták megszokni a falusi létet. Síremlék őrzi Kanczler anyuka emlékét, oda temették el Karády bátyját és annak az élettársát. A sírt gondozzák, a volt szomszédok (Munkácsy utcában) még élnek, ők visznek virágot a sírra.

A sikeres előadás végén azt kérdeztük az előadóktól, mi volt ennek a délutánnak a célja s az üzenete?

– Foglalkozni kell Karády Katalinnal, hiszen film - és színháztörténeti érték, amit ő maga után hagyott még akkor is, ha művészi sikereinek a csúcsán, nagyon korán elhagyta az országot. Dalai által máig közöttünk van. Nem szabad, hogy elfeledjük őt.