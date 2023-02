„A háború és a szankciók miatt nehézségek vannak, a kulturális intézményeknek is vannak nehézségei, de a legfontosabb, hogy Magyarországon béke van, és így tudunk a kultúra működtetéséről beszélni. Krízishelyzetek mindig is voltak a magyarság történeté­ben, de én úgy hiszem, hogy a magyar ember innovatív, kreatív és mindig a megoldásokat keresi. Nem feltétlenül kell egy krízishelyzetet úgy megragadnunk, hogy az negatív irányba visz bennünket. Ugyanúgy, ahogy egy családnál vagy egy kisebb közösség esetében, a kulturális igények összetartó erővé válhatnak, és arra késztethetik az embereket, hogy valamilyen közös megoldás felé menjenek, a nemzeti kulturális élet területén is elindulhatunk az összefogás, az együttműködés irányába” – fogalmazott az interjúban a Békés vármegyei származású szakember.

Závogyán Magdolna szerint ma az igazi kérdés az, hogy megéljük-e a kultúrát vagy csak fogyasztói vagyunk. Kijelentette, bármennyi pénz lehet az ágazatban, ha a kulturális szolgáltatás a fogyasztói társadalmat kívánja kiszolgálni, akkor rossz irányba tartunk. Jó lenne, ha visszatalálnánk ahhoz az értékrendhez és életmódhoz, amiben szüleink, nagyszüleink éltek. Akkoriban a családokban, egyénekben, kisközösségekben megvolt az igény, hogy ne pusztán fogyasztói legyenek a kultúrának, de aktív részesei, alakítói is. Saját egyesületekkel, klubokkal, körökkel, polgári életmóddal.

„A kultúra nem csak az, amivel – szűken értelmezve – a kulturális terekben találkozunk. Kultúra az együttlét ezerféle formája, a gasztronómia, a beszélgetés, viszonyunk másokhoz, viszonyunk a környezetünkhöz. Ha ezekben a kisközösségekben sikerhez, élményhez, tartalmas kapcsolatokhoz jutnak az emberek, akkor azt érezhetik, hogy ahol vannak, ott jó lenni. Ha megerősödnek a kisközösségek, a családok, akkor megerősödik a kultúrához való aktív viszonyulásunk is” – mondta Závogyán Magdolna.

A teljes interjút ITT olvashatja el.