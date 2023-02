A zenés vígjáték rendezője Varga Viktor, zenéjét Szekér Gergő írta, dalszövegét Belinszki Zoltán. A jelmezekért Balázs Henrietta felelt, a díszletért pedig Salgó Balázs és Varga Viktor.

A történet valójában egy politikai vígjáték, melyet 1931 óta töretlen sikerrel játszanak színházak. A szarvasi teátrumban azonban most zenés változatban, új fordításban mutatták be. Szerzője Ivan Stodola, aki 1929-ben, a két világháború között írta meg művét, amelynek szövegét Varga Viktor fordította, aki egyben dramaturg is. A darab Szlivka úr életét mutatja be, amely teljesen megváltozik, amikor felcsillan előtte a felemelkedés lehetősége, és rálép a karrierhez vezető rögös útra. Egy titkos ülésen ugyanis a saját nevét húzza ki a kalapból, így ő lesz a körzet szenátor jelöltje, és ettől persze fenekestül felfordul az élete. A zenés vígjátékban Baltazár Szlivkát Szemán Béla játszotta, feleségét Sztárek Andrea, Elenát, a lányukat pedig Sipos Judit.