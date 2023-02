Jelezte: valamennyi állami fenntartású városi általános iskolában működik telephelyük. Az alsó évfolyamos tanulóik néptáncórái helyben zajlanak, míg a felsőbb évfolyamosok a néptánciskola székhelyén, a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házában készülnek.

Az önkormányzati óvodákban – a város támogatásával – most is folyamatban van az a nagycsoportosoknak szóló mozgásfejlesztő projekt, amely a néptánc, a népi játékok alapjain nyugszik. Ennek zárásaként idén is megtartanák az Aprók tánca elnevezésű rendezvényt a főtéren, amely rendre sokakat mozgat meg.

A néptánciskola legfontosabb célkitűzésének mondta a növendékeik sokrétű fejlesztését – amely kedvezően hat a közismereti tanulmányaikra és az élet egyéb területeire is –, amellett, hogy a hagyományos nemzeti kultúrát és értékrendet közvetítő, megtartó közösségeket hoznak létre.